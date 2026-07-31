Exantas Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Exantas Capital präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Exantas Capital ein Ergebnis je Aktie von -0,100 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 48,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at