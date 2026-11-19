Exascale Labs A hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,050 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at