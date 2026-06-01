Exato Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Exato Technologies stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 19,10 INR, nach 9,32 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Exato Technologies 1,68 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at