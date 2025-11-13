ExaWizards: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ExaWizards veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,79 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,400 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,79 Milliarden JPY – ein Plus von 12,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ExaWizards 2,49 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at