ExaWizards gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ExaWizards präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ExaWizards 0,800 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 3,45 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 40,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at