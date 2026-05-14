ExaWizards legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ExaWizards äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -25,000 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 3,64 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 36,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 18,13 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren -31,260 JPY je Aktie erzielt worden.

ExaWizards hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 12,00 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 9,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at