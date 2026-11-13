ExaWizards veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ExaWizards hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,19 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,81 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ExaWizards einen Umsatz von 2,79 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at