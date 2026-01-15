15.01.2026 06:31:29

Exceed World öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Exceed World hat sich am 13.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Exceed World mit einem Umsatz von insgesamt 1,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 77,48 Prozent verringert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,210 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Exceed World ein EPS von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 8,62 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 64,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 24,38 Millionen USD umgesetzt worden waren.

