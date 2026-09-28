EXCEL Aktie
WKN: 929185 / ISIN: JP3161140003
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28.09.2026 10:46:00
Excel: Listen und Arrays in einer Zelle
Microsoft erweitert Excel um Listen und Arrays, die mehrere getrennt nutzbare Werte in einer einzigen Zelle halten.
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