Excel Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Excel Industries ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Excel Industries die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,85 INR gegenüber 28,39 INR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent auf 2,70 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,69 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at