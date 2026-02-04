Excel Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Excel Industries lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,71 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Excel Industries ein EPS von 4,93 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 2,34 Milliarden INR gegenüber 1,96 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at