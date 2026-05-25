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25.05.2026 06:31:29
Excel Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Excel Industries hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 9,77 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Excel Industries 9,87 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,48 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,81 Milliarden INR ausgewiesen.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 60,19 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 67,87 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 10,95 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Excel Industries 9,76 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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