Excel Realty N Infra öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Excel Realty N Infra präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im abgelaufenen Quartal hat Excel Realty N Infra 15,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 62,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 40,9 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at