Excel Realty N Infra öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Excel Realty N Infra hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,01 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Redaktion finanzen.at