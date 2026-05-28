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28.05.2026 06:31:29
Excel Realty N Infra stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Excel Realty N Infra hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Excel Realty N Infra -0,010 INR je Aktie eingenommen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,010 INR. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 72,98 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 46,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 136,27 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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