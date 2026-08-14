Excel Realty N Infra stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Excel Realty N Infra hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde mit 0,01 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Redaktion finanzen.at