Excel Realty N Infra verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Excel Realty N Infra präsentierte in der am 13.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Excel Realty N Infra in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,9 Millionen INR im Vergleich zu 6,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at