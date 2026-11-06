Excelerate Energy A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Excelerate Energy A hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 391,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 297,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at