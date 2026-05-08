Excelerate Energy A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Excelerate Energy A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 USD, nach 0,460 USD im Vorjahresvergleich.

Excelerate Energy A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 433,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 315,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at