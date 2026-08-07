Excelerate Energy A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Excelerate Energy A lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 60,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 329,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 204,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at