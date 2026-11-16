EXCELLENCE SA Bearer informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

EXCELLENCE SA Bearer hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

EXCELLENCE SA Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 PLN je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,9 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,4 Millionen PLN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at