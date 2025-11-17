EXCELLENCE SA Bearer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

EXCELLENCE SA Bearer präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,02 PLN. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 PLN ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz wurden 22,4 Millionen PLN gegenüber 20,9 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

