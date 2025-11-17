|
17.11.2025 06:31:29
EXCELLENCE SA Bearer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
EXCELLENCE SA Bearer präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei 0,02 PLN. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 PLN ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Beim Umsatz wurden 22,4 Millionen PLN gegenüber 20,9 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!