EXCELLENCE SA Bearer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

EXCELLENCE SA Bearer lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,03 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 PLN je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,37 Prozent auf 25,9 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,5 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at