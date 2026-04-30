Excellon Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Excellon Resources hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Excellon Resources vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,030 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at