13.11.2025 06:31:28
Excelsior Alimentos: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Excelsior Alimentos präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 1,15 BRL gegenüber 1,50 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 63,8 Millionen BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 72,8 Millionen BRL ausgewiesen.
