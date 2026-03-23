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23.03.2026 06:31:29
Excelsior Alimentos hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Excelsior Alimentos gab am 20.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 BRL. Im Vorjahresviertel waren 1,76 BRL je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 77,3 Millionen BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Excelsior Alimentos 66,7 Millionen BRL umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,15 BRL. Im letzten Jahr hatte Excelsior Alimentos einen Gewinn von 4,73 BRL je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Excelsior Alimentos 283,52 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,71 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 247,17 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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