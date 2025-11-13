EXCELSIOR ALIMENTOS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

EXCELSIOR ALIMENTOS veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,05 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 72,8 Millionen BRL – ein Plus von 14,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EXCELSIOR ALIMENTOS 63,8 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at