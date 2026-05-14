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14.05.2026 06:31:29
Excelsior Alimentos verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Excelsior Alimentos hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 1,24 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Excelsior Alimentos 1,15 BRL je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,46 Prozent auf 73,5 Millionen BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 66,0 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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