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23.03.2026 06:31:29
EXCELSIOR ALIMENTOS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
EXCELSIOR ALIMENTOS stellte am 20.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,47 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,80 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
EXCELSIOR ALIMENTOS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 77,3 Millionen BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 66,7 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,56 BRL beziffert. Im Vorjahr hatten 5,50 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,71 Prozent auf 283,52 Millionen BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 247,17 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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