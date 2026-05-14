EXCELSIOR ALIMENTOS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

EXCELSIOR ALIMENTOS äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,13 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EXCELSIOR ALIMENTOS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 73,5 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 66,0 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at