Exchange Bank Aktie
WKN DE: A0YGTU / ISIN: US3012272031
|
02.02.2026 21:50:09
Exchange Bank Reveals Drop In Q4 Income
(RTTNews) - Exchange Bank (EXSR) reported earnings for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $8.75 million, or $5.11 per share. This compares with $8.80 million, or $5.14 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.5% to $33.36 million from $31.91 million last year.
Exchange Bank earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.75 Mln. vs. $8.80 Mln. last year. -EPS: $5.11 vs. $5.14 last year. -Revenue: $33.36 Mln vs. $31.91 Mln last year.
Nachrichten zu Exchange Bank (Santa Rosa)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Exchange Bank (Santa Rosa)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Exchange Bank (Santa Rosa)
|142,75
|-0,17%
