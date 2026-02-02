Exchange Bank Aktie

Exchange Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YGTU / ISIN: US3012272031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 21:50:09

Exchange Bank Reveals Drop In Q4 Income

(RTTNews) - Exchange Bank (EXSR) reported earnings for fourth quarter that Dropped, from the same period last year

The company's earnings totaled $8.75 million, or $5.11 per share. This compares with $8.80 million, or $5.14 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 4.5% to $33.36 million from $31.91 million last year.

Exchange Bank earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $8.75 Mln. vs. $8.80 Mln. last year. -EPS: $5.11 vs. $5.14 last year. -Revenue: $33.36 Mln vs. $31.91 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Exchange Bank (Santa Rosa)

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Exchange Bank (Santa Rosa)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Exchange Bank (Santa Rosa) 142,75 -0,17% Exchange Bank (Santa Rosa)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:43 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
21:39 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Gewinne an den US-Börsen -- ATX und DAX schließen deutlich fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Der Dow zeigt sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen