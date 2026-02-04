Exchange Bank (Santa Rosa): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Exchange Bank (Santa Rosa) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Exchange Bank (Santa Rosa) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 17,48 USD gegenüber 13,91 USD im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,07 Prozent auf 155,61 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 148,10 Millionen USD in den Büchern gestanden.

