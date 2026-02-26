Exchange hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Exchange stellte am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,94 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Exchange 0,580 CAD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Exchange im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 929,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 687,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,20 CAD, nach 2,55 CAD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Exchange mit einem Umsatz von insgesamt 3,28 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,66 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 23,22 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at