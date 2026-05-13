Exchange verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Exchange hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Exchange 0,140 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 866,6 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Exchange 668,3 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at