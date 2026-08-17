Excite gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Excite hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 19,31 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -4,710 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,65 Milliarden JPY – ein Plus von 3,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Excite 2,55 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at