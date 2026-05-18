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18.05.2026 06:31:29
Excite legte Quartalsergebnis vor
Excite präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 49,78 JPY gegenüber 6,36 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 2,82 Milliarden JPY gegenüber 2,58 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 52,48 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 37,78 JPY je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahr hat Excite im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 18,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,80 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 9,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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