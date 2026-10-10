CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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10.10.2026 08:41:01
Excited About Social Security's Upcoming COLA Announcement? That's Not the Only Change Set to Be Revealed Next Week
If you have your calendar marked for Oct. 14, you're probably excited to learn what your Social Security cost-of-living adjustment (COLA) will be for 2027. If current estimates are correct, the upcoming COLA could be the largest raise to arrive in years.
But it's not just a COLA that's supposed to get announced next week. There are some other key changes in store for Social Security. Here are two important ones to look out for.
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