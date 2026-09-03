Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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04.09.2026 00:14:58
EXCLUSIVE: AI, Genomics Could Fuel Biotech ETF Re-Rating as Health Care Trades at Discount, Says Expert
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