Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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07.07.2026 19:55:12
EXCLUSIVE: Alphabet Replaces Verizon, Here’s Who Market Expert Jay Woods Says Could Leave Dow Jones Next
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 980,00
|0,15%
|Alphabet A (ex Google)
|317,25
|-1,51%
|Alphabet C (ex Google)
|314,25
|-1,54%
|Dow Inc
|25,45
|1,52%
|Verizon Inc.
|37,29
|-0,25%
|Verizon Communications Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
|16 810,00
|1,69%
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