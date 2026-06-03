Trial Holdings Aktie

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WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000

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03.06.2026 12:46:42

EXCLUSIVE: FibroBiologics Doses First Patients In Diabetic Foot Ulcers Clinical Trial

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