FibroBiologics Aktie
WKN DE: A3EP67 / ISIN: US31573L1052
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07.10.2026 14:15:06
EXCLUSIVE: FibroBiologics Files Patent Application For Cell-Based Alternative to GLP-1 Injections
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