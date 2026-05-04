FibroBiologics Aktie
WKN DE: A3EP67 / ISIN: US31573L1052
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04.05.2026 14:16:09
EXCLUSIVE: FibroBiologics Targets 2026 Data Readout After Trial Progress For Diabetic Foot Ulcer Study
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