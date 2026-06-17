Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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17.06.2026 16:47:06
EXCLUSIVE: Google And Meta May Have The Most To Lose In The AI‑Agent Era, Says Founder Who Rejected OpenAI
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