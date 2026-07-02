Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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02.07.2026 20:39:51
EXCLUSIVE: Market Expert Jay Woods Says Micron Stock is New Market ‘Tell,’ Following Footsteps of Nvidia, Apple, Microsoft
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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02.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
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|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende wenig bewegt (finanzen.at)
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|Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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02.07.26
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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02.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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02.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)