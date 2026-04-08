Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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08.04.2026 08:54:02
Exclusive: Nasdaq 100 Shorts Hit 91% As Inflation Fears Force A Pause On The Small-Cap Rotation
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