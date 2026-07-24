Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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24.07.2026 15:13:27
EXCLUSIVE: Spotify Deleted 500,000 Fake Malcolm Todd Streams. A Former SEC Lawyer Says the Bots May Have Committed a Federal Crime
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