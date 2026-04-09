Zenatech Aktie
WKN DE: A40HQQ / ISIN: CA98936T2083
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09.04.2026 14:01:14
EXCLUSIVE: ZenaTech Fires Up Pacific Northwest Expansion With 21st Strategic Acquisition
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