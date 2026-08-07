Exclusive Property REIT JSC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Exclusive Property REIT JSC präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite standen 0,3 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,3 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at