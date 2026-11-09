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09.11.2026 06:31:29
Exclusive Property REIT JSC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Exclusive Property REIT JSC hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Exclusive Property REIT JSC ein EPS von 0,030 EUR je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,3 Millionen EUR aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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