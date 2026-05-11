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11.05.2026 06:31:29
Exclusive Property REIT JSC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Exclusive Property REIT JSC hat am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,020 EUR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Exclusive Property REIT JSC mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
Redaktion finanzen.at
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